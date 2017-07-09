Российская делегация в ПА ОБСЕ проголосовала против принятия минской декларации из-за антироссийских резолюций, призывающих Москву отказаться от Крыма.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в предложенном Украиной документе говорится и о том, что РФ должна «вывести оккупационные силы» с полуострова.

«РФ в связи с наличием в минской декларации документа, предложенного Украиной, возражает против принятия минской декларации в целом», — сказал зампредседателя Госдумы Петр Толстой, возглавляющий делегацию.