Блогер Илья Варламов рассказал, что он совместно с медиаменеджером Антоном Носиком, который скончался в воскресенье, не успел закончить проект, посвященный истории и искусству Италии.

Варламов рассказал, что несколько недель назад он с Носиком был в Италии. Часть проекта двух блогеров об этой стране уже была реализована, вторую часть они обсуждали в субботу.

«А Антон Носик — он просто человек, который невероятно эрудированный и знает Италию и искусство Возрождения лучше, чем любые книги, ученые. Мы просто хотели сделать большой проект по Италии, где бы он рассказывал», — сказал Варламов РИА «Новости».

По словам блогера, Носик был легендарной фигурой для рунета и российской медиасферы. Варламов заявил, что Носик был очень общительным и совершенно неконфликтным человеком, который мог найти общий язык с любым собеседником, многих людей знал лично. Как рассказал Варламов, Носик со всеми поддерживал хорошие отношения, поэтому обычно все ходили к нему, чтобы помириться.

Напомним, Антон Носик скончался в воскресенье в Подмосковье на 52-м году жизни. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.