Россияне теперь смогут летать без визы в Самоа. Вступило в силу соглашение об отмене визовых требований, подписанное правительствами России и государством Самоа.

Согласно этому документу, сообщает «Газета.ru», граждане РФ и Самоа, «не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого договаривающегося государства, освобождаются от требования получения виз для въезда (пребывания, выезда, следования транзитом) на срок до 60 дней на территорию этого государства».

Напомним, помимо этого, с конца марта 2017 года действует взаимная отмена туристических виз между Россией и ЮАР.