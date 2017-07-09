Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала кончину российского медиаменеджера и блогера Антона Носика, оставив пост в своем Facebook.

«Когда читала Антона Носика, иногда думала: «Ну как Земля таких носит?..» А сегодня она перестала его носить. И я понимаю: отныне в нерукотворном многообразии нашего мира чего-то не хватает», — написала представитель ведомства.

Антон Носик скончался ночью на даче в Подмосковье. Ему был 51 год.