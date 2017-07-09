Захарова о Носике: отныне в многообразии нашего мира чего-то не хватает
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала кончину российского медиаменеджера и блогера Антона Носика, оставив пост в своем Facebook.
«Когда читала Антона Носика, иногда думала: «Ну как Земля таких носит?..» А сегодня она перестала его носить. И я понимаю: отныне в нерукотворном многообразии нашего мира чего-то не хватает», — написала представитель ведомства.
Антон Носик скончался ночью на даче в Подмосковье. Ему был 51 год.
В свое время Антон Носик был автором одного из первых блогерских проектов в рунете — «Вечерний Интернет»
В 2011 году он был избран почетным членом Российской академии художеств
С 1990 по 1997 годы Носик жил в Израиле. Там он начал журналистскую деятельность
Антон Носик был редактором изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com