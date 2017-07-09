Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив рассчитывает на рассмотрение Россией и США своего требования о недопустимости закрепления в Сирии иранских сил во время организации перемирия на юго-западе САР.

Нетаньяху заявил, что обсуждал данный вопрос на этой неделе в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Они оба сказали мне, что понимают позицию Израиля и рассмотрят наши требования», — заявил израильский премьер.

Напомним, на саммите G20 в пятницу состоялась встреча президента России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. После встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о достижении с Вашингтоном договоренности об объявлении прекращения огня в приграничных юго-западных провинциях Сирии Дераа, Кунейтра и Сувейда.