Редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко прокомментировал кончину популярного блогера и медиаменеджера Антона Носика, который скончался в возрасте 51 года.

По его словам, из жизни ушел один из отцов рунета.

«Носик, вообще говоря, один из отцов или отец рунета. Весь русский интернет — «Вести.ру», «Лента.ру», «Газета.ру», Newsru.com, ЖЖ — это всё Носик. Он придумывал как, зачем, что именно», — приводит слова Доренко сайт радиостанции «Говорит Москва».

По предварительной информации, Антон Носик умер минувшей ночью в Подмосковье от сердечного приступа.