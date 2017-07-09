Путь, который прошли блогеры благодаря Антону Носику — впечатляющий, сказал «Известиям» председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.

«Сегодня на медийном рынке блогеры стали играть очень большую роль — они отображают мнение общества в разных ситуациях и моментах, — сказал Богданов, — впереди другое: как сделать так, чтобы те блогеры, кто способен на это, стали журналистами, смогли заняться журналистским расследованием, аналитикой, психологией».

Богданов также подчеркнул, что тот «уровень жизни, который преподнес нам этот человек (Антон Носик), — впечатляющий».

«Носик открывал, хотел найти новый способ общения с людьми, с политтехнологиями, с пропагандой, и в этом его заслуга. Я думаю, что он был на пути к тому, чтобы на новых технологиях подойти к нашей профессии (журналистике) как можно ближе», — резюмировал глава Союза журналистов РФ.

51-летний Антон Носик умер в ночь на 9 июля в Подмосковье. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.