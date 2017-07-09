Глава Союза журналистов РФ: Носик искал новый способ общения с людьми
Путь, который прошли блогеры благодаря Антону Носику — впечатляющий, сказал «Известиям» председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.
«Сегодня на медийном рынке блогеры стали играть очень большую роль — они отображают мнение общества в разных ситуациях и моментах, — сказал Богданов, — впереди другое: как сделать так, чтобы те блогеры, кто способен на это, стали журналистами, смогли заняться журналистским расследованием, аналитикой, психологией».
Богданов также подчеркнул, что тот «уровень жизни, который преподнес нам этот человек (Антон Носик), — впечатляющий».
«Носик открывал, хотел найти новый способ общения с людьми, с политтехнологиями, с пропагандой, и в этом его заслуга. Я думаю, что он был на пути к тому, чтобы на новых технологиях подойти к нашей профессии (журналистике) как можно ближе», — резюмировал глава Союза журналистов РФ.
51-летний Антон Носик умер в ночь на 9 июля в Подмосковье. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.
В свое время Антон Носик был автором одного из первых блогерских проектов в рунете — «Вечерний Интернет»
В 2011 году он был избран почетным членом Российской академии художеств
С 1990 по 1997 годы Носик жил в Израиле. Там он начал журналистскую деятельность
Антон Носик был редактором изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com