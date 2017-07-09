Российская туристка, умершая ранее на Крите, скончалась из-за отравления грибами перед отпуском, ее муж был госпитализирован по той же причине.

Греческие медицинские эксперты сообщили, что данные анализа указывают на сильнейшее отравление, симптомы которого проявили уже после прибытия на Крит.

Профессор токсикологии и руководитель лаборатории судебно-медицинских исследований Аристидис Цацакис сообщил, что россияне отравились летальным токсином, отравление привело к полиорганной недостаточности. По его словам, иногда симптомы отравления проявляются спустя два-три дня после употребления ядовитого грибного токсина.

«Российские власти официально говорят об отравлении ядовитыми грибами, которые родители поели перед отъездом в отпуск», — сказано в сообщении телеканала Crete TV.

Напомним, в субботу стало известно о гибели на Крите 41-летней россиянки, которая внезапно скончалась по неизвестным причинам. Ее муж был госпитализирован, а двоих детей отправили в Россию при содействии посольства РФ.