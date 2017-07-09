Журналист Максим Кононенко сравнил вклад, который скончавшийся медиаменеджер и популярный блогер Антон Носик внес в развитие интернет-журналистики, с вкладом поэта и писателя Александра Пушкина в современный русский язык.

«Если бы Пушкин дожил до старости, можно было бы задавать вопрос, осиротела ли русская литература без него? Конечно, он (Носик) отошел уже от видимых дел, но все равно невозможно его роль переоценить в появление того русского интернета, который у нас есть сейчас», - приводит слова Кононенко радиостанция «Говорит Москва».

По словам журналиста, все существующие в «русском интернете» СМИ «придуманы Носиком».

«Все они исходят из того, что было придумано Носиком в 1997 году. Для меня он был первым, кто заплатил деньги за написанный текст. Это мой учитель», - подчеркнул Кононенко.

По предварительной информации, 51-летний Антон Носик умер минувшей ночью в Подмосковье от сердечного приступа.