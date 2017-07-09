Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда впервые провело проверку информаторов британской полиции на детекторе лжи, чтобы отсеять правдивую информацию от вбрасываемой криминальными кругами, сообщили британские СМИ.

Как пишет Sunday Times, столичная полиция впервые прибегает к помощи полиграфа. Данная мера организована в связи с произошедшими за последние четыре месяца терактами, при которых погибли 36 человек.

Глава британского правительства Тереза Мэй ранее призвала спецслужбы пересмотреть принципы работы после того, как стало известно, что исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди находился под наблюдением контрразведки МИ-5, предупреждавшей о его опасности.

Напомним, Абеди устроил взрыв в ночь на 23 мая после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, 75 были ранены.