Картины Ильи Глазунова
Репродукция картины «Рюрик, Трувор, Синеус», входящей в триптих «Внуки Гостомысла»
Репродукция картины «Два князя» из цикла «Поле Куликово»
Репродукция картины «Вид с горы Фавор на Кирилло-Белозерский монастырь»
Репродукция картины «Остров Рюген. Жрец», входящей в триптих «Внуки Гостомысла»
Репродукция картины «Достоевский». К художественному воплощению образа писателя Глазунов обратился в 1956 году, будучи студентом Академии художеств СССР
Репродукция картины «Господин Великий Новгород»
Репродукция картины «Умила Новгородская, мать Рюрика», часть триптиха «Внуки Гостомысла»