На проходящей в Минске сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ председателем ассамблеи переизбрана Кристин Муттонен.

В рамках сессии на должность председателя ПА был выдвинут только одни кандидат — сама Кристин Муттонен. Она возглавляет ПА ОБСЕ с середины 2016 года. Согласно правилам, ассамблея переизбрала ее на должность председателя сессии 2018 года путем аккламации, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в ходе сессии ПА ОБСЕ заместителем председателя ассамблеи был избран депутат Госдумы России Николай Ковалёв, который также выступил за создание комитета по борьбе с терроризмом в рамках ассамблеи.