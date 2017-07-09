Российский медиаменеджер Антон Носик, предположительно, скончался от синдрома отмены, сообщает паблик Mash со ссылкой на владельца газеты «Ведомости» Демьяна Кудрявцева.

По его данным, трагедия произошла на даче в Подмосковье на глазах друга Носика, который, в свою очередь, рассказал, что в последнюю неделю блогер злоупотреблял алкоголем.

«Но Антон — волевой человек. Вчера он решил завязать. Ему весь день было очень плохо. А потом он просто встал с кресла и упал на бок», — приводит слова Кудрявцева Mash.

Отмечается, что, когда приехали врачи, им оставалось констатировать смерть.

«Причина смерти — внезапная остановка сердца. Такое может произойти из-за синдрома отмены — в случае, например, кардинального изменения образа жизни», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, у 51-летнего Носика произошел сердечный приступ. Сейчас его тело находится в Мытищинском городском морге, уточняет Mash.