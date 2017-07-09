Депутат Госдумы Николай Ковалёв вошел в число заместителей председателя Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), избрание состоялось в ходе сессии ПА в Минске.

ПА ОБСЕ избрала четырех новых заместителей. В ПА Ковалёв также является спецпредставителем по противодействию терроризму. Ковалёв в течение нескольких лет выступал в ассамблее за создание комитета по борьбе с терроризмом.

Председатель ассамблеи Кристин Муттонен в ходе сессии в Минске предложила постоянному комитету ПА ОБСЕ принять решение о создании такого комитета, предложение было поддержано парламентариями.

На заседании в Минске Ковалёв представил проект резолюции о необходимости усиления уголовной ответственности в отношении террористов. Проект также предполагает борьбу с использованием интернета для вербовки террористов. Проект вызвал одобрение большинства в ПА ОБСЕ.