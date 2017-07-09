Танкисты дислоцированной в Чечне 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа приступили к тренировке по стрельбе штатным снарядом на полигоне в Ростовской области.

По словам начальника пресс-службы округа Вадима Астафьева, учения проходят в рамках проверки боеготовности.

Контрольные стрельбы ведутся штатным снарядом из танков Т-72Б3 на полигоне Кузьминский. «На занятия привлечены около 150 военнослужащих и более 30 единиц вооружения и военной техники», — отметил полковник.