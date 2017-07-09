Трое туристов были задержаны в Анталье после того, как незаконно проникли на территорию четырехзвездочного отеля, где они выдавали себя за постояльцев и пользовались услугами all inclusive.

По данным Hürriyet Daily News, двое женщин и мужчина прибыли в Кемер, затем проникли на территорию отеля, где каким-то образом смогли завладеть браслетами постояльцев. Россияне беспрепятственно обедали в ресторане отеля и пили безлимитный алкоголь, пока персонал не стал подозревать, что они не являются клиентами отеля.

Как только это выяснилось, россияне попытались скрыться, однако было задержаны. В полиции Турции им предъявили обвинения и приговорили к штрафу, после его уплаты россиян отпустили.

Напомним, недавно в Турции произошел другой инцидент с российскими туристами. Семейная пара не смогла выехать из отеля в Аланье, так как при досмотре у них обнаружили множество рулонов туалетной бумаги, фрукты, сладости, перелитый в пластиковые бутылочки ликер и даже цветы, выкопанные с корнями. Россиянам пришлось оплатить все, что они пытались вывезти.