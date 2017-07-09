Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николай Журавлев выразил обеспокоенность дискриминационным подходом властей ряда стран в регионе ОБСЕ.

По его словам, «некоторые страны препятствуют деятельности русскоязычных СМИ в своем информационном пространстве».

«В странах Балтии зафиксированы неоднократные случаи депортации и запрета на въезд для российских журналистов, закрываются медиапредставительства, создаются административные барьеры для эффективной работы», - приводит слова Журавлева «РИА Новости».