Из-за лесного пожара в штате Калифорния оказались заблокированы около 90 детей и 50 вожатых оздоровительного лагеря.

Как рассказал Associated Press глава пожарной службы Дэйв Занибони, дети и вожатые заблокированы в лагере Circle V Ranch. Эвакуация оттуда невозможна: огонь перерезал все ведущие туда дороги. Отмечается, что дети и взрослые вынуждены искать укрытие от огня на месте.

В субботу в округе Санта-Барбара начался сильный лесной пожар, огонь быстро распространяется и уже перекинулся на соседний штат Колорадо.