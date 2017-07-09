Умер художник Илья Глазунов
Первая выставка Ильи Глазунова состоялась в начале февраля 1957 г. в Центральном доме работников искусств в Москве. На ней было представлено 80 работ художника
Художник Илья Глазунов на пресс-конференции, посвященной выпуску издания «Детская книга войны. Дневники 1941-1945»
Илья Глазунов и супруга президента РФ Светлана Медведева в Московской государственной картинной галерее И.Глазунова
Во время презентации второго тома своей книги «Россия распятая»
Глазунов и президент России Владимир Путин в Московской государственной картинной галерее Народного художника СССР Ильи Глазунова.