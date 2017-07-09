Известный художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет.

Об этом сообщили в его окружении, информацию также подтвердили супруга и дочь живописца.

«Илья Сергеевич скончался. Причина смерти — остановка сердца, сердечной недостаточность. Когда и где будут похороны сейчас невозможно сказать», — сказала Вера Глазунова, дочь художника, передает «Интерфакс».

Отпевание художника, по предварительной информации, пройдет в Храме Христа Спасителя. Дата пока не назначена.

Илья Глазунов — известный художник, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Народный художник СССР, автор цикла картин «Город», а также полотен «Мистерия XX века», «Вечная Россия» и других.