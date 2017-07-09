Художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет
Известный художник Илья Глазунов скончался в возрасте 87 лет.
Об этом сообщили в его окружении, информацию также подтвердили супруга и дочь живописца.
«Илья Сергеевич скончался. Причина смерти — остановка сердца, сердечной недостаточность. Когда и где будут похороны сейчас невозможно сказать», — сказала Вера Глазунова, дочь художника, передает «Интерфакс».
Отпевание художника, по предварительной информации, пройдет в Храме Христа Спасителя. Дата пока не назначена.
Илья Глазунов — известный художник, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Народный художник СССР, автор цикла картин «Город», а также полотен «Мистерия XX века», «Вечная Россия» и других.
Первая выставка Ильи Глазунова состоялась в начале февраля 1957 г. в Центральном доме работников искусств в Москве. На ней было представлено 80 работ художника
Художник Илья Глазунов на пресс-конференции, посвященной выпуску издания «Детская книга войны. Дневники 1941-1945»
Илья Глазунов и супруга президента РФ Светлана Медведева в Московской государственной картинной галерее И.Глазунова
Во время презентации второго тома своей книги «Россия распятая»
Глазунов и президент России Владимир Путин в Московской государственной картинной галерее Народного художника СССР Ильи Глазунова.