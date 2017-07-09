Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что цивилизация находится на пороге хаоса, который подпитывается действиями западных держав.

«На Ближнем Востоке царит хаос, западные лидеры уничтожили режимы один за другим — это сама природа капитализма. Теперь они пытаются прийти в Россию, но это непросто. Наполеон там потерпел провал, Гитлер тоже, теперь вот Трамп», — сказал Кустурица.

В то же время, по словам Кустурицы, Западу не сломить Россию, президент которой Владимир Путин — «хороший человек» и друг Сербии, сообщает JDD.

«Да, он — хороший человек. С его приходом к власти сербский народ почувствовал уважение к себе. Сегодня Запад представляет его как дьявола, но это всё вранье», — полагает Кустурица.

Кроме того, режиссер отметил, что глава США Дональд Трамп — «некомпетентный человек», который «натравливает страны друг на друга».