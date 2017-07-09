Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье прибыл с официальным визитом в Киев, где пройдут его переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

Прибытие Тиллерсона транслировало украинское телевидение. После приземления в аэропорту Борисполь госсекретарь пересел на автомобиль и уехал. Ранее сообщалось, что Тиллерсон после работы на саммите G20 покинет Гамбург и отправится с визитом на Украину.

Чиновники Госдепа перед этим сообщали, что Тиллерсон прибудет на Украину с тем, чтобы представить Порошенко свой взгляд на украинский конфликт. Также госсекретарь намерен собрать больше информации по теме.

Напомним, конфликт на Украине обсуждался в ходе встречи президента России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. По ее итогам глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что с США достигнута договоренность о создании дипломатического канала по Украине. В ближайшее время в Москву для консультаций прибудет представитель США по Украине.