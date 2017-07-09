Около 10 тыс. жителей польского города Белосток и гмины Супрасль эвакуировали на время вывоза мощной бомбы времен Второй мировой войны.

Как сообщает местное телевидение, бомбу весом около 500 кг нашли во время строительных работ.

Свои дома будут вынуждены покинуть жители 60 улиц Белостока, находящихся в радиусе 1,3 километра от места нахождения боеприпаса, и жители 45 улиц соседней гмины Супрасль.

Бомбу поднимут с помощью крана и поместят на специальный автомобиль, а затем вывезут на полигон в Ожише и там взорвут.