Замглавы делегации РФ в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ Владимир Джабаров на ежегодной сессии организации в Минске призвал представителей других делегаций воздержаться от конфронтации с Россией.

«РФ настоятельно призывает коллег к налаживанию конструктивного сотрудничества», — сказал Джабаров, отметив особую активность представителей Украины.

По его словам, ряд принятых на этой сессии проектов резолюций носили «антироссийский характер».