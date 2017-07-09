После нападения волка на трехлетнего ребенка в зоопарке Барнаула Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

По данным следствия, 8 июля мальчик находился с отцом в зоопарке. Ребенок просунул руку в клетку с волком, после чего хищник укусил ее. Мальчика госпитализировали с рваными ранами рук и ушной раковины.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — сообщает СКР.

Следователи ведут допрос персонала зоопарка, производится выемка документации. По факту ранения ребенка хищником назначена судебно-медицинская экспертиза, ведется расследование.