Бой между чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым (24-0, KO 17) и поляком Кшиштофом Влодарчиком (53-3, КО 37) запланирован на сентябрь и состоится в США.

«Еще нет точной даты. Предполагается, что это пройдет во второй половине сентября в США. Рассматриваются пять американских городов, ведутся переговоры», - приводит ТАСС слова менеджера Гассиева Алексея Васильева.

Гассиев и Влодарчик были сведены жребием поединке 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS).