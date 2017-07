Посольство Испании сообщило о введении в стране новой правительственной концепции продвижения государства за рубежом как туристического направления.

Кампания правительства Испании направлена на привлечение туристов с разными интересами. Испания рассчитывает на аудиторию свыше 500 млн человек. Основу концепции составило утверждение о том, что каждому туристу «хочется немного заболеть той страной, по которой он путешествует», а поездку по стране он будет помнить еще в течение долгого времени.

«Это креативный ряд из четырех видеороликов и 30 макетов со слоганом Spain is part of you / Espana es parte de ti (Испания — часть тебя) призван усилить узнаваемость и обновить позиционирование туристического бренда страны», — сказано в сообщении.

Институт туризма Испании (Turespana) произвел анализ рынков, которые являются наиболее важными для доходов страны методом оценки средних расходов туриста каждой страны. Затем были определены туристические продукты и полученные данные применили к профилю туриста.

Посольство отмечает, что учитывался профиль туриста как с высоки расходом в стране путешествия, так и профиль туриста, ориентированного на отдых в Испании совместно с поездкой по Европе.