Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что работы по прокладке кабельной канализации в рамках программы «Моя улица» по Тверской улице от Пушкинской площади до Маяковской завершены раньше срока, что позволило ранее намеченного открыть движение.

По словам Бирюкова, работы были окончены раньше срока, чтобы минимизировать неудобства для москвичей. Заммэра по благоустройству сообщил, что в прокладке кабелей были задействованы почти 600 сотрудников комплекса городского хозяйства и 250 единиц техники.

«Завершающий этап прокладки кабельных коммуникаций на этом участке планировалось провести за двое суток. Движение для автомобилей было перекрыто с 00:01 8 июля и должно было возобновиться в ночь с 9 на 10 июля», — сказал Бирюков.

По его словам, работы велись одновременно на всем участке от Пушкинской до Маяковской. Было проложено около 3 километров труб кабельной канализации, установлено восемь колодцев для воздушно-кабельных линий, а затем сверху положили временное асфальтовое покрытие, которое позже заменят на надежное и долгосрочное.