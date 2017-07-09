Сбор пшеницы в Краснодарском крае
В начале июля в регионе было обмолочено свыше 120 тыс. га площади
Это примерно в три раза меньше, чем год назад
Зерноуборочный комбайн сбрасывает урожай в кузов грузовика
Рабочие отдыхают в перерыве между сборами зерна
Как отмечает Минсельхоз Краснодарского края, отставание во многом связано с переменчивостью погоды
Уборочные работы начались на две недели позже по сравнению с прошлым годом
Тем не менее, согласно оценкам кубанских властей, урожай зерновых в текущем году должен оказаться на уровне прошлогодних показателей
В 2017 году было посеяно почти 1,5 млн га зерновых культур
Это примерно 42% от общей площади посевов
Зерна пшеницы в руках рабочего