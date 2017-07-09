США не должны «играть с огнем, сидя на пороховой бочке», утверждается в статье главного печатного органа ЦК Трудовой партии Кореи — газеты «Нодон Синмун».

Статья стала реакцией на действия США и Южной Кореи, которые в субботу при помощи авиации отработали учебную атаку на объект КНДР.

«Соединенные Штаты своими военными провокациями довели риск ядерной войны на Корейском полуострове до критической отметки. Даже маленький просчет или ошибка могут незамедлительно привести к началу ядерной войны, которая неизбежно выльется в новую мировую войну», — сказано в статье, в которой Корейский полуостров назван «самой большой в мире пороховой бочкой».

Издание назвало военные маневры авиации США и Южной Кореи «гамбитом поджигателей войны». Статья вышла под заголовком «Не следует играть с огнем, сидя на пороховой бочке», сообщает «Интерфакс».

Напомним, в ходе учений в субботу США и Южная Корея отработали удары по объектам КНДР после проведения Пхеньяном перового испытания баллистической ракеты.