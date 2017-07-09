При разгоне митинга против сноса памятника генералу Роберту Ли в штате Вирджиния в США арестованы более 20 человек, включая членов расистской организации Ку-клукс-клан.

По данным New York Times, акция проходила в небольшом городе Шарлотсвилл. Около 1 тыс. демонстрантов вышли на митинг против сноса по решению местных властей памятника главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Ли (1807-1870).

Десятки участников пришли на акцию в белых мантиях и колпаках — традиционной одежде Ку-клукс-клана. Они выкрикивали расистские лозунги и собирались пройти по городу с оружием в руках, чтобы «доказать, что живут в свободном штате». Под конец митинга произошла потасовка между расистами и местными жителями. Полиция города применила перцовый газ, были задержаны 23 человека, есть пострадавшие.

23 Arrested and Tear Gas Deployed After a K.K.K. Rally in Virginia https://t.co/yxpeTImWCG — The New York Times (@nytimes) July 9, 2017

Митинг стал протестом против действий местных властей. В 2016 году городской совет Шарлотсвилла принял решение переименовать парк имени генерала Ли в центре города в сад Эмансипации, а памятник прославленному полководцу выставить на торги.

С этим решением не согласились многие местные жители, предки которых воевали полтора века назад за конфедератов.

Штата Вирджиния раскололся надвое о время Гражданской войны в США (1861-1865), так как поддержал рабовладельческий Юг. Западная Вирджиния примкнула к армии Севера.