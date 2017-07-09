Авиационная группа «Стрижи» в воскресенье выступит над акваторией Финского залива в Санкт-Петербурге на авиашоу в рамках акции «Есть такая профессия — Родину защищать», которая посвящена 105-летию российских Воздушно-космических сил, сообщает Минобороны.

Акцию организуют в выставочном комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове, зрители смогу посетить ее бесплатно. В рамках акции посетителям покажут образцы вооружения и военной техники Западного военного округа, а также предметы экипировки военных летчиков.

«Летчики ВКС выполнят комплекс фигур высшего пилотажа в составе шести экипажей, парный и одиночный пилотаж, продемонстрируют наиболее зрелищные фигуры, включая «синхронные бочки», «зеркало», «колокол», «пролет на встречных курсах», роспуск «фонтан» и многие другие», — сказали в Минобороны.

Кроме этого, в рамках мероприятия будут работать пункты отбора на военную службу по контракту, в также пункты учебных заведений ВКС РФ.

Главные мероприятия в честь 105-летия военной авиации России пройдут 12 августа. Этот день в 1912 году считается днем основания в стране военной авиации — приказом Военного министерства Российской империи был введен в действие штат воздухоплавательной части главного управления Генерального штаба.

«Стрижи» базируются на подмосковном аэродроме в Кубинке, летчики авиагруппы показывают высший пилотаж на истребителях МиГ-29.