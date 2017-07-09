Результаты встречи президентов России и США оценил бывший американский посол в Москве Томас Пикеринг. По его словам, сегодня нельзя уверенно говорить об улучшении отношений между странами в будущем, передает ТАСС.

Пикеринг считает, что встреча Путина и Трампа находится «где-то в промежутке межу большим успехом и полным провалом».

«Наверное, она прошла лучше, чем многие ожидали, это вселяет некоторую надежду, но не уверенность», — сказал дипломат.

Первая встреча лидеров двух государств состоялась в минувшую пятницу, 8 июля. Вместо запланированных 30 мин переговоры продолжались более двух часов. Политики обсудили вопросы Украины, КНДР и Сирии. В частности, было достигнуто соглашение о перемирии в юго-западной части арабской республики.

Томас Пикеринг был послом США в России в 1993-1996-х годах. До этого он служил постпредом при ООН.