Выходцы из Латинской Америки открыли в Кувейте бизнес по производству мороженого, названный именем одного из самых популярных в Мексике наркобаронов Пабло Эскобара после выхода телевизионного сериала Narcos, сообщили колумбийские СМИ.

Открывшие бизнес латиноамериканцы решили воспользоваться популярностью имени преступника, а также позаимствовали из фильма ряд других названий. Так, коктейль они назвали «Серебро или свинец». Эту фразу наркобарон произносит в одной из серий сериала. Фирма «Пабло Эскобар» открылась несколько месяцев назад, сообщает колумбийский портал Tempo.

Эскобар стал одним из самых популярных мексиканских наркобаронов в истории. В 1980-х годах он смог заработать на продаже наркотиков в США порядка $30 млрд. Наркобарона ликвидировали в 1993 в результате спецоперации элитного подразделения полиции Колумбии.

Примечательно, что родственники наркобарона ранее пытались зарегистрировать торговую марку «Пабло Эмилио Эскобар Гавирия», однако получили отказ от властей Колумбии, которые объяснили свое решение нанесением вреда общественной морали. Вдова и дети мексиканского наркобарона уехали в Аргентину в конце 1990-х годов и сменили фамилию.