Полиция Великобритании за 11 месяцев зафиксировала беспрецедентное количество преступлений на почве расовой и религиозной ненависти. В МВД королевства связывают всплеск преступности с результатами референдума по выходу из Евросоюза, пишет Independent.

Издание приводит данные статистики, согласно которым общее количество таких преступлений по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 23% - с 40,7 тыс. случаев до 49,9 тыс. Самые тревожные показатели в графстве Гвент в Уэльсе, где рост преступлений этого характера достиг 77%.

В полиции утверждают, что правоохранительные органы продемонстрировали решительных подход в борьбе с расовой и религиозной ненавистью.

«Мы знаем, что национальные и глобальные события могут спровоцировать краткосрочный рост преступности на почве ненависти, и мы увидели это после референдума в прошлом году», - заявили в совете начальников полиции королевства (NPCC).

Референдум состоялся 23 июня 2016 года, за выход из ЕС проголосовали 51,9% британцев.