Беженцев, проживающих в немецком Гамбурге, шокировало поведение европейцев, устроивших массовые беспорядки в городе во время проведения саммита G20, сообщает Reuters.

29-летний египтянин Ибрагим Али, покинувший родину в 2011 году, отметил, что полицейские действовали слишком мягко по отношению к демонстрантам.

«Если бы они устроили это в Египте, их расстреляли. Государство предоставляет все: жилье, пособие по безработице и образование, но эти люди недовольны. Я не понимаю», — заявил Али.

Мохаммад Халаби, прибывший в Германию из Сирии около 18 месяцев назад, назвал участников беспорядка «сумасшедшими».

«У них такая красивая страна, и они уничтожают ее», — выразил сожаление сириец.

Ранее сообщалось, что полицейские Германии задержали 290 антиглобалистов, 144 из которых были помещены под стражу. В результате столкновений с демонстрантами пострадали свыше 200 сотрудников правоохранительных органов.