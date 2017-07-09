Официальный визит главы правительства Таиланда Праюта Чан-Очи в США, запланированный на 19 июля, не состоится. Визит откладывается на неопределенное время, передает Bangkok Post со ссылкой на источники в кабмине.

27 июня сообщалось, что тайский премьер в ходе визита намерен поднять вопрос о военно-техническом сотрудничестве и, в частности, о возобновлении закупок американских вооружений и техники.

Ранее правительство Таиланда подготовило список необходимых вооружений и запасных частей. При этом официальные лица в Вашингтоне не заявляли о возможном возобновлении военного сотрудничества с Бангкоком.

В 2014 году США в одностороннем порядке вышли из договора с Таиландом из-за переворота в азиатской стране.