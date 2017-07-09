Состав «Севильи» пополнит нападающий итальянской «Сампдории» Луис Мурьель. Испанский клуб сообщил о достижении договоренности по трансферу.

По данным СМИ, «Севилья» заплатит за игрока 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривал возможность покупки форварда, однако петербургский клуб не устроила цена. «Сампдория» хотела получить за трансфер 28 миллионов евро.

В минувшем сезоне Луис Мурьель провел 26 матчей. На его счету 11 мячей и пять голевых передач.