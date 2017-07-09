Советники президента США Дональда Трампа не стали комментировать заявления о том, что американский лидер согласился с позицией РФ о невмешательстве в выборы.

Журналисты попросили опровергнуть это утверждение президентского советника по нацбезопасности Герберта Макмастера, передает ТАСС.

«Что президент Трамп и госсекретарь Тиллерсон сообщили нам после встречи — это наши дальнейшие шаги», — заявил Макмастер.

С аналогичным вопросом журналисты обратились к главе минфина Стиву Мнучину, однако тот ответил, что «не намерн давать комментарии о заявлениях других людей».

«Президент Трамп с радостью сделает заявления об этом сам. Но президент Трамп вел себя блестяще. Было ясно, что он дал понять свою позицию», — подчеркнул Мнучин.

Президент России Владимир Путин заявил, что в беседе с Дональдом Трампом обозначил позицию России о невмешательстве в американские выборы. Российский лидер отметил, что президент США задавал много уточняющих вопросов и, по его мнению, согласился с доводами Москвы.