Трехлетний мальчик, на которого в барнаульском зоопарке набросился волк, получил рваные раны рук и ушной раковины. Ребенок был доставлен в больницу, сообщается на сайте управления СКР по краю.

Инцидент произошел в зоопарке «Лесная сказка». Днем в минувшую пятницу мальчик «просунул руку в клетку с волком, в результате чего животное ухватило ребенка». При этом рядом с мальчиком находился его отец.

СКР проводит проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников зоопарка.

В апреле прошлого года в «Лесной сказке» на 13-летнюю девочку напал тигр. Хищник вцепился в куртку школьницы, после чего за ногу потащил ее в клетку. Девочке потребовалась операция.