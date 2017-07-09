Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новоиспеченному президенту Монголии Халтмаагийну Баттулгу.

Как сообщает пресс-служба президента, Путин подчеркнул заинтересованность в двустороннем сотрудничестве России и Монголии, а также сообщил о дружественном и добрососедском характере во всех отношениях между обеими странами.

Ранее кандидат от оппозиционной Демократической партии Монголии Халтмаагийн Баттулга одержал победу во втором туре выборов президента Монголии. По итогам подсчета голосов за Баттулга проголосовали 50,6% граждан.