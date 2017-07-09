Власти Гамбурга сообщают о нормализации ситуации в городе, охваченном протестами антиглобалистов. За время саммита «Большой двадцатки», который продолжался 7 и 8 июля, были задержаны 290 человек, сообщили адвокаты активистов агентству DPA.

Задержанные ожидают суда, который вынесет им меру пресечения. 144 человека уже арестованы. Ожидается, что число арестованных увеличится, поскольку в ночь на воскресенье столкновения демонстрантов с полицией обострились.

Беспорядки сопровождались строительством баррикад, ограблениями магазинов и поджогами автомобилей. Протестующие закидывали полицейских бутылками и брусчаткой. В свою очередь, полиция задействовала спецназ, применяла водометы и слезоточивый газ.

Тем не менее, травмы получили более 200 стражей порядка.

Всего в акциях протеста участвовало около 12 тыс. человек.