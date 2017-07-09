Члены неонацисктой организации Ку-клус-клан (ККК) организуют митинг против сноса памятника генералу армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли в городе Шарлоттсвилл (штат Вирджиния). На акцию протеста они придут с оружием.

«Это свободный штат, поэтому наши члены будут вооружены», — подчеркнул глава ККК Джэймс Мур.

По его словам, в случае нападения участники митинга смогут защитить себя, передает RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

В 2016 году городской совет Шарлоттсвилля решил переименовать парк имени генерала Ли в парк Эмансипации, а памятник одному из самых известных американских военачальников снести.