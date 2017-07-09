Дизайнеры из итальянской студии Camal представили весьма необычный концепт автомобиля, который будет заводиться при помощи электромотора, системы рекуперации, а также двух лошадей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

По словам дизайнеров, их задумка является своеобразным отражением альтернативного хода истории, при котором человечество не изобретает двигатели внутреннего сгорания, а сразу переходит к электрическим.

Силы лошадей будут использоваться при запуске двигателя в буквальном смысле. Автомобиль сможет самостоятельно продолжать движение, когда лошади устанут, пишет ФАН.

Внешний вид «кареты» больше напоминает космический корабль. Внутри салона находятся два дивана, машина рассчитана на четырех человек. Длина итальянского изобретения составляет более семи метров.