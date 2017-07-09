В Кении боевики запрещенной в России террористической организации «Аль-Шабаб» казнили девятерых мирных жителей при нападении на деревню, располагающуюся на юго-востоке страны, сообщает агентство Associated Press.

Около 15 террористов атаковали деревню Джима и обезглавили девятерых человек.

В последнее время участились случаи нападения членов «Аль-Шабаб» на мирных жителей. Только в округах Ламу и Мандера были убиты как минимум 46 человек.

Как отмечает агентство, боевики мстят Кении за отправку войск в Сомали в 2011 году.

Президент Кении Ухуру Кениата пока не комментировал рост числа нападений со стороны сомалийской террористической группировки.