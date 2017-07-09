Президент Боливии Эво Моралес пообещал разобраться в ситуации с чилийскими полицейскими. В минувшую пятницу несколько стражей порядка из соседней страны были задержаны на границе, сообщает ТАСС.

21 июня чилийский суд признал виновными в незаконном пересечении границы и краже грузовика 9 граждан Боливии, в том числе двоих военнослужащих и семерых таможенников. Они находились в тюрьме после того, как 19 марта их задержали в приграничной зоне. Боливийцам грозило до 25 лет лишения свободы, однако судья заменила реальное наказание высылкой из Чили в течение 30 суток.

Инцидент стал причиной дипломатического конфликта. В мае страны обменялись нотами протеста.