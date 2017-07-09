Астрономы из Европейской Южной Обсерватории (ESO) получили фотографии галактики Мессье 77 (М77), которая входит в сборник «Космические сокровища ESO». Об этом сообщается на официальном сайте ESO.

Снимок был сделан благодаря специальному телескопу, которому удалось заснять космическую спираль. М77 была впервые обнаружена французским астрономом Пьером Мешеном еще в 1780 году. На протяжении долгих лет ученые принимали это необычное космическое явление за туманность.

Галактика Мессье 77, находящаяся в созвездии Кита на расстоянии 47 млн световых лет от нашей Солнечной системы, является одной из самых ярких среди известных астрономам.