Китай сообщил о сведении к нулю контактов с Северной Кореей по военной линии. Об этом заявил в интервью Channel NewsAsia глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Министерства обороны КНР Чжоу Бо.

«В прошлом у нас было много контактов и обменов», — отметил Чжоу, добавив, что «по известным причинам» они были сведены к нулю.

Чжоу подчеркнул, что Пекин четко дал понять, что выступает за процесс денуклеризации Корейского полуострова, и намерен сотрудничать в этом вопросе с Вашингтоном.

Ранее Белый дом сообщил, что лидеры США и КНР Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время переговоров на саммите G20 подтвердили свою приверженность «денуклеаризации Корейского полуострова». Политики сошлись во мнении, что деятельность КНДР дестабилизируют ситуацию в регионе.

Северная Корея 4 июля запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвансон-14». Пхеньян утверждает, что испытания прошли успешно.