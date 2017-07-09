Японские спасатели обнаружили еще несколько тел погибших во время наводнения и оползней на острове Кюсю. Число жертв достигло 18 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести, передает ТАСС. Ранее сообщалось о 15 жертвах и 14 пропавших без вести.

Наводнение на Кюсю вызвано сильными ливнями, начавшимися несколько дней назад. Власти префектур Фукуока и Оита объявили эвакуацию для 556 тыс. жителей. Для спасательных работ задействованы военнослужащие сил самообороны, пожарной охраны и полиции.

Связь с несколькими населенными пунктами разорвана из-за оползней и упавших деревьев, заблокировавших дороги.

Из-за масштабного стихийного бедствия японская принцесса Мако, старшая внучка императора Акихито, отложила помолвку. Церемония была запланирована на 8 июля.