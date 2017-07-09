Как заявил советник американского президента по нацбезопасности Герберт Макмастер, на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в рамках саммита G20 в Гамбурге было положено начало диалогу по сложным вопросам.

По совам Макмастера, переговоры лидеров двух стран не были рассчитаны на конкретное решение проблем. Однако в ходе встречи президенты договорились о начале совместной работы по урегулированию сложных вопросов.

«Никакие проблемы решены не были. Никто не рассчитывал на решение каких-либо проблем в ходе этой встречи. Однако это стало началом диалога по некоторым сложным вопросам, над которым мы начинаем работать вместе», –– говорится в сообщении Белого дома.

Встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля на полях саммита «большой двадцатки». Переговоры лидеров стран продлились 2 часа 15 минут.